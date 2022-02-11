Ирина Казакевич рассказала, чем Олимпиада отличается от Кубка мира

Российская биатлонистка Ирина Казакевич поделилась впечатлениями от дебюта на Олимпийских играх. Сегодня, 11 февраля, она стала 20-й в спринте на Играх в Пекине.

«В данный момент сложно сказать, какая большая разница есть между Кубком мира и Олимпиадой. Единственная — у тебя номер и на нём олимпийские кольца. Немного другая атмосфера, другие правила, некоторые ограничения, более жёсткие рамки. В этом есть отличия от Кубка мира. Когда мы приехали на Кубок мира, там тоже были ограничения. Сейчас мы привыкли ко всему. Думаю, все эти обстоятельства научат нас в жизни чему-то, чтобы мы больше обращали внимание на своё здоровье, на здоровье окружающих», — передаёт слова Казакевич корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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