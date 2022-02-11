Ирина Казакевич: была боязнь сдать положительный тест в Пекине

Российская биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала собственное выступление в женском спринте на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Казакевич показала 20-й результат.



«Уже подсчитала, что я здесь нахожусь порядка двух недель. Конечно, мне уже хотелось стартовать. Шёл разговор о том, что буду стартовать в индивидуальной гонке, но приняли решение не бежать её. Было небольшое волнение от ожидания. Но на самом деле была боязнь сдать положительный тест. Иначе получилось бы, что я просидела здесь две недели, так и не стартовав. Но, слава богу, меня это миновало, и как минимум одну гонку на Олимпиаде я уже пробежала. Буду максимально стараться запомнить эти впечатления и ощущения, чтобы это пригодилось мне в будущем», — передаёт слова Казакевич корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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