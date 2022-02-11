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«Чтобы выигрывать, нужна идеальная стрельба». В СБР подвели итоги женского спринта

«Чтобы выигрывать, нужна идеальная стрельба». В СБР подвели итоги женского спринта
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Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов прокомментировал результаты женского спринта на Олимпиаде в Пекине (Китай). Лучшей среди россиянок стала Кристина Резцова, показавшая шестой результат.

«Пока грустно, опять нам немного не хватает до пьедестала. Нигматуллина и Резцова понравились ходом, но всё решает стрельба. Очень много народу претендует на медали, есть высокая конкуренция, поэтому одного хорошего хода не хватает, чтобы рассчитывать на призовые места при такой плотности результатов. Чтобы выигрывать и завоёвывать медали, нужна идеальная стрельба», — сказал Нуждов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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