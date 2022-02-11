Казакевич: женской команде не хватает единения? Здесь мы ещё меньше контактируем

Российская биатлонистка Ирина Казакевич поделилась мнением об обстановке в женской команде. Сегодня, 11 февраля, она стала 20-й в спринте на Олимпиаде в Пекине (Китай).

«Женской команде не хватает единения? Здесь мы ещё меньше контактируем. Единственная радость здесь была, когда наши парни и девушки заняли третье место в смешанной эстафете. У нас получилось сходить на церемонию награждения вместе с тренерами. У меня это было один из самых запоминающихся моментов на Олимпиаде. Была какая-то плеядная обстановка, объединение всей команды.



Будучи все в одном номере, мы стараемся ходить в масках, никто не застрахован. Каждый хочет сберечь своё здоровье. Все контактируют как можно меньше», — передаёт слова Казакевич корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.