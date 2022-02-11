Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Казакевич: сможем побороться в гонке преследования и показать свой максимум

Казакевич: сможем побороться в гонке преследования и показать свой максимум
Комментарии

Российская биатлонистка Ирина Казакевич поделилась ожиданиями от предстоящей гонки преследования. Сегодня, 11 февраля, она стала 20-й в спринте на Олимпиаде в Пекине (Китай).

«Гонка преследования? Чистая стрельба — и тогда, наверное, всё реально. В своей карьере я один раз стреляла четыре нуля. Я знаю, как это делать. Будем стремиться всей командой. Думаю, мы с девчонками сможем побороться в гонке преследования и показать свой максимум», — передаёт слова Казакевич корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Биатлон. Олимпийские игры. Пекин. Спринт. Женщины
1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 20.44,3 (0).
2. Эльвира Эберг (Швеция) +30,9 (0).
3. Доротея Вирер (Италия) +37,2 (0)…
6. Кристина Резцова (Россия) +1.05,0 (2)…
13. Ульяна Нигматуллина (Россия) + 1.27,5 (2)…
20. Ирина Казакевич (Россия) + 1.39,4 (1)…
47. Светлана Миронова (Россия) +2.33,3 (3).

Новость по теме
Ирина Казакевич рассказала, чем Олимпиада отличается от Кубка мира
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022