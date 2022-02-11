Казакевич: сможем побороться в гонке преследования и показать свой максимум

Российская биатлонистка Ирина Казакевич поделилась ожиданиями от предстоящей гонки преследования. Сегодня, 11 февраля, она стала 20-й в спринте на Олимпиаде в Пекине (Китай).



«Гонка преследования? Чистая стрельба — и тогда, наверное, всё реально. В своей карьере я один раз стреляла четыре нуля. Я знаю, как это делать. Будем стремиться всей командой. Думаю, мы с девчонками сможем побороться в гонке преследования и показать свой максимум», — передаёт слова Казакевич корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.



Биатлон. Олимпийские игры. Пекин. Спринт. Женщины

1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 20.44,3 (0).

2. Эльвира Эберг (Швеция) +30,9 (0).

3. Доротея Вирер (Италия) +37,2 (0)…

6. Кристина Резцова (Россия) +1.05,0 (2)…

13. Ульяна Нигматуллина (Россия) + 1.27,5 (2)…

20. Ирина Казакевич (Россия) + 1.39,4 (1)…

47. Светлана Миронова (Россия) +2.33,3 (3).

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