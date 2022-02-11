В Финляндии пожаловались на несправедливое преимущество Непряевой в борьбе за медаль ОИ

Финский эксперт, тренер по лыжным гонкам Вейкко Анттонен оценил поведение диктора в ходе женской разделки на Олимпиаде-2022 в Пекине. По мнению эксперта, диктор своими долгими и громкими репликами помогал россиянке Наталье Непряевой, которая получила несправедливое преимущество в борьбе за бронзу с финкой Кристой Пярмякоски. Непряева много отыграла в концовке, однако проиграла 0,1 секунды.

«Категорически запрещённая деятельность диктора, учитывая правила. Финская команда должна опротестовать это. Ну или судьи должны вмешаться и провести независимое расследование», — приводит слова Анттонена финское издание Ilta-Sanomat.

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