«Хотелось бы лучше». В СБР прокомментировали результаты женской сборной на Олимпиаде

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов прокомментировал результаты женской сборной на Олимпиаде в Пекине (Китай).



«Девушки выступают так, как и выступали по сезону, на тех же Кубках мира. Конечно, хотелось бы лучше. Та готовность, которая есть, уже не изменится. При должной доле везения она позволяет нам надеяться на высокие результаты. Пока остаются гонки, мы будем верить в наших спортсменов и надеяться на самые высокие места.



Не хочется преждевременных выводов в соревновательном процессе — пока Олимпиада не закончена. Не стоит подводить итоги и делать выводы — это как минимум непрофессионально», — сказал Нуждов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.