«Советы мне не нужны». Вероника Степанова отреагировала на попадание в состав на эстафету

Российская лыжница Вероника Степанова опубликовала пост, посвящённый её включению в состав женской сборной России на эстафету, которая состоится на Олимпиаде в Пекине завтра, 12 февраля.
«В субботу самая главная гонка моей пока скромной карьеры. Спасибо за доверие! Как всегда, отдам на лыжне всё, что у меня есть. Чего у меня нет, так это волнения (извините, я повторяюсь). Надеюсь, это даст мне некое, пусть небольшое, преимущество. Простите, советы, даже самые благие, мне не нужны — воздержитесь. Пожелайте нам удачи и усаживайтесь перед телевизорами/смартфонами», — написала Степанова в своём «инстаграме».
В состав сборной России на эстафету также вошли Юлия Ступак, Наталья Непряева и Татьяна Сорина.
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