Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

«Советы мне не нужны». Вероника Степанова отреагировала на попадание в состав на эстафету

«Советы мне не нужны». Вероника Степанова отреагировала на попадание в состав на эстафету
Комментарии

Российская лыжница Вероника Степанова опубликовала пост, посвящённый её включению в состав женской сборной России на эстафету, которая состоится на Олимпиаде в Пекине завтра, 12 февраля.

«В субботу самая главная гонка моей пока скромной карьеры. Спасибо за доверие! Как всегда, отдам на лыжне всё, что у меня есть. Чего у меня нет, так это волнения (извините, я повторяюсь). Надеюсь, это даст мне некое, пусть небольшое, преимущество. Простите, советы, даже самые благие, мне не нужны — воздержитесь. Пожелайте нам удачи и усаживайтесь перед телевизорами/смартфонами», — написала Степанова в своём «инстаграме».

В состав сборной России на эстафету также вошли Юлия Ступак, Наталья Непряева и Татьяна Сорина.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Новость по теме
Степанова — норвежскому журналисту: не хотите видеть меня на ОИ? Может, сами пробежите?
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022