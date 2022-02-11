Нидерландка Схюлтинг обновила мировой рекорд по шорт-треку на дистанции 1000 метров
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Нидерландская шорт-трекистка Сюзанне Схюлтинг обновила мировой рекорд на дистанции 1000 метров на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Она в предварительном забеге пробежала дистанцию за 1 минуту 26,514 секунды. Предыдущий рекорд был установлен ещё в 2012 году представительницей Южной Кореи Сим Сок Хи (1.26,661).
Медали в этой дисциплине на Олимпийских играх будут разыграны сегодня. Отметим, что российские шорт-трекистки не смогли выйти в следующую стадию. Екатерина Ефременкова показала третий результат в своём забеге, а Анна Вострикова — только четвёртый.
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