Лыжные сборные Норвегии и Швеции объявили составы на женскую эстафету на ОИ-2022

Сборные Норвегии и Швеции по лыжным гонкам назвали составы на женскую эстафету на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Гонка пройдёт завтра, 12 февраля, и начнётся в 10:30 мск.

Сборная Норвегии: Тириль Венг, Терезе Йохауг, Хелене Марие Фоссесхолм, Рагниль Хага.

Сборная Швеции: Майя Дальквист, Эбба Андерссон, Фрида Карлссон, Йонна Сундлинг.

Напомним, за сборную России выступят Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

Сегодня, 11 февраля, состоялась мужская разделка, победу в которой одержал финн Ийво Нисканен. Россиянин Александр Большунов завоевал серебро, норвежец Йоханнес Клебо — бронзу.

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