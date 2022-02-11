«Найдите виновного, хоть раз». Василий Уткин высказался о деле Камилы Валиевой

Известный блогер Василий Уткин призвал найти виновных в допинговом деле российской фигуристки Камилы Валиевой. После победы России в командном турнире фигуристов на Олимпиаде в Пекине стало известно о положительной допинг-пробе 15-летней спортсменки. Дело Валиевой будет рассмотрено Спортивным арбитражным судом.

«Меня очень беспокоит дело о допинге у Валиевой. Но в основном один вопрос; хорошо — из двух частей. Как запрещённое вещество в неё попало и кто за это отвечает? Вот, всё.

15-летнюю Камилу мне очень жаль. Очевидно, что она лично здесь ни при чём. Но защитить Камилу — это не значит взять голосом особенно высокую ноту в крике. Защита всегда заключается в том, чтобы найти виновного и наказать его. По закону — зачем-то ведь принимали закон, согласно которому употребление допинга является уголовным преступлением. Прочее, ребята — спекуляции. Всё на том же ребёнке (ну, почти ребёнке, хорошо).



Утрите слёзы, согрейте натруженные голосовые связки на надрыве тёплым чаем. Найдите виновного. Хоть раз. Теперь есть и дополнительная мотивация — допинговое преступление совершено в отношении несовершеннолетней. Вот так защитите Камилу Валиеву. Вот от этого», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

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