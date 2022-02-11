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Россияне Ситников и Ивлиев преодолели квалификацию в соревнованиях по шорт-треку на 500 м

Россияне Ситников и Ивлиев преодолели квалификацию в соревнованиях по шорт-треку на 500 м
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Два российских шорт-трекиста преодолели квалификацию в соревнованиях на дистанции 500 м. В следующую стадию соревнований вышли Павел Ситников и Константин Ивлиев. Ситников в своём забеге занял второе место, а Ивлиев — первое.

Следующая стадия соревнований состоится сегодня, 11 февраля. Также сегодня в Пекине проходят женские соревнования на 1000 метров.

Стоит напомнить, что в шорт-треке российские спортсмены пока выиграли одну медаль. Ветеран российской сборной Семён Елистратов завоевал бронзовую медаль. Он стал золотым медалистом ещё на Олимпийских играх в Сочи.

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