В ФФККР отреагировали на поведение британского журналиста, спросившего Валиеву о допинге

Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина прокомментировала поступок британского журналиста, который на Олимпиаде-2022 в Пекине спросил российскую фигуристку Камилу Валиеву, принимала ли она допинг. Ранее стало известно, что допинг-тест 15-летней Валиевой дал положительный результат.

«Сегодня после второй тренировки произошёл инцидент. Зарубежный журналист начал довольно агрессивно задавать Камиле вдогонку вопросы о допинге, хотя она не собиралась останавливаться и комментировать. Ясности в этом деле на данный момент нет, вина спортсменки не доказана. Но не все журналисты могут похвастать воспитанием и соблюдением правил приличий, даже в случае, когда речь идёт о несовершеннолетнем. Мы сообщили об инциденте руководству издания», — приводит слова Ермолиной «Спорт день за днём».

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