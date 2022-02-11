Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Депутат Свищёв: появился великий Большунов. Серебро — победа, тем более в таких условиях

Депутат Свищёв: появился великий Большунов. Серебро — победа, тем более в таких условиях
Комментарии

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв высказался о результатах российского лыжника Александра Большунова в гонке с раздельным стартом на 15 км на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Большунов занял второе место, уступив лишь финну Ийво Нисканену.

«Поздравляем Большунова, Вяльбе, всю команду лыжников. Конечно, от Саши мы ждём побед, но не надо забывать, что серебро — это тоже победа. Тем более в непростых сегодняшних условиях: ковид, политическое давление. Очень понравились слова Большунова о том, что ещё будут гонки и он надеется на победы.

Александр побил рекорд великого Зимятова. У нас появился великий Большунов. Он находится на пике карьеры в замечательной форме. Будем держать кулачки и верить в нашего спортсмена», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Новость по теме
Большунов обыгрывал Клебо и позировал с талисманом на подиуме. Фото серебра России на ОИ
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022