Депутат Свищёв: появился великий Большунов. Серебро — победа, тем более в таких условиях

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв высказался о результатах российского лыжника Александра Большунова в гонке с раздельным стартом на 15 км на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Большунов занял второе место, уступив лишь финну Ийво Нисканену.
«Поздравляем Большунова, Вяльбе, всю команду лыжников. Конечно, от Саши мы ждём побед, но не надо забывать, что серебро — это тоже победа. Тем более в непростых сегодняшних условиях: ковид, политическое давление. Очень понравились слова Большунова о том, что ещё будут гонки и он надеется на победы.
Александр побил рекорд великого Зимятова. У нас появился великий Большунов. Он находится на пике карьеры в замечательной форме. Будем держать кулачки и верить в нашего спортсмена», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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- 11 февраля 2022
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