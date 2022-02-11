Скелетонист Александр Третьяков — 3-й перед решающей попыткой на Олимпиаде-2022

На Олимпийских играх в Пекине (Китай) завершилась третья попытка у скелетонистов. Россиянин Александр Третьяков поднялся на третье место. Его соотечественник Евгений Рукосуев располагается на шестой позиции. Лидирует немец Кристофер Гротер. Финальная попытка с участием 20 спортсменов начнётся в 16:55 мск.
Скелетон. Олимпийские игры. Пекин. Мужчины. Положение после 3-й попытки
1. Кристофер Гротер (Германия) — 3.00,49.
2. Аксель Юнг (Германия) +0,85.
3. Александр Третьяков (Россия) +1,08.
4. Янь Вэньган (Китай) +1,13.
5. Мартинс Дукурс (Латвия) +1,15.
6. Евгений Рукосуев (Россия) +1.27...
23. Даниил Романов (Россия) +6,78.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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