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«Говорят с ребёнком как с друзьями в пабе». Депутат Свищёв — о вопросе журналиста Валиевой

«Говорят с ребёнком как с друзьями в пабе». Депутат Свищёв — о вопросе журналиста Валиевой
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв прокомментировал поступок британского журналиста, который на Олимпиаде-2022 в Пекине спросил российскую фигуристку Камилу Валиеву, принимала ли она допинг. Ранее стало известно, что допинг-тест 15-летней Валиевой дал положительный результат.

«К сожалению, некоторые журналисты могут находить в себе силы разговаривать с ребёнком как со своими товарищами где-то в пабе. Пусть сидят в Лондоне и задают такие хамские и провокационные вопросы друг другу. Наших спортсменов пусть не трогают. А тем более таких юных спортсменов, как Камила. Мы её в обиду не дадим! Детям нельзя такие вопросы задавать, она ещё слишком юна. Мы верим Валиевой, верим в неё — она ничего запрещённого не употребляла», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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