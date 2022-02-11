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Нидерландка Схюлтинг выиграла золотую медаль в соревнованиях по шорт-треку на 1000 м

Нидерландка Схюлтинг выиграла золотую медаль в соревнованиях по шорт-треку на 1000 м
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На Олимпийских играх в Пекине (Китай) завершились соревнования среди женщин по шорт-треку на дистанции 1000 метров. Победителем стала представительница Нидерландов Сюзанне Схюлтинг. Второе место заняла Чхой Мин Чон из Южной Кореи, тройку лучших замкнула Анне Десмет, представляющая Бельгию.

Схюлтинг завоевала уже вторую медаль на Олимпийских играх в Пекине. Ранее она стала серебряным призёром на дистанции 500 метров.

Примечательно, что 24-летняя спортсменка из Нидерландов во время предварительного забега на 1000 метров установила новый мировой рекорд. Тогда она преодолела дистанцию за 1 минуту 26,514 секунды. В финале результат Схюлтинг составил уже 1 минуту 28,391 секунды.

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Олимпиада 2022. Шорт-трек
Женщины. 1000 м. Финал
11 февраля 2022, пятница. 15:38 МСК
Окончено
1
Сюзанне Схюлтинг
Нидерланды
1:28.391
2
Чхой Мин Чон
Южная Корея
1:28.443
3
Анне Десмет
Бельгия
1:28.928
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