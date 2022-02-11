Мужская сборная России по кёрлингу разгромила Данию на Олимпийских играх — 2022

Мужская сборная России по кёрлингу в четвёртом матче группового этапа уверенно обыграла команду Дании со счётом 10:2 (0:0, 2:0, 0:1, 2:0, 6:0, 0:1). Для россиян это вторая победа на олимпийском турнире.

В состав сборной России на Олимпиаду вошли Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев.

Результаты сборной России в предыдущих матчах Олимпиады-2022

Россия — США — 5:6.

Россия — Китай — 7:4.

Россия — Швейцария — 3:6.

Расписание матчей сборной России на групповом этапе

13 февраля

4:05. Россия — Италия.



14 февраля

9:05. Россия — Швеция.



15 февраля

4:05. Россия — Норвегия.

15:05. Россия — Канада.



16 февраля

9:05. Россия — Великобритания.

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