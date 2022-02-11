Мужская сборная России по кёрлингу разгромила Данию на Олимпийских играх — 2022

Мужская сборная России по кёрлингу в четвёртом матче группового этапа уверенно обыграла команду Дании со счётом 10:2 (0:0, 2:0, 0:1, 2:0, 6:0, 0:1). Для россиян это вторая победа на олимпийском турнире.
В состав сборной России на Олимпиаду вошли Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев.
Результаты сборной России в предыдущих матчах Олимпиады-2022
Россия — США — 5:6.
Россия — Китай — 7:4.
Россия — Швейцария — 3:6.
Расписание матчей сборной России на групповом этапе
13 февраля
4:05. Россия — Италия.
14 февраля
9:05. Россия — Швеция.
15 февраля
4:05. Россия — Норвегия.
15:05. Россия — Канада.
16 февраля
9:05. Россия — Великобритания.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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