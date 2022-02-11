Ийво Нисканен объяснил, за счёт чего ему с сестрой Кертту удаётся брать медали ОИ-2022

Финский лыжник Ийво Нисканен рассказал, как ему и его сестре Кертту Нисканен удаётся завоёвывать медали на зимней Олимпиаде-2022. Ийво завоевал уже две медали в Пекине — золотую в разделке и бронзовую в скиатлоне, — а Кертту взяла серебро в разделке.
«Может, мы с Кертту и не самые быстрые лыжники в мире. Но думаю, что у нас хороший мотор и хорошие колёса. Возможно, это главная причина, почему нам удаётся добиваться хороших результатов на таких трассах.
И у нас есть вера — наш путь достижения цели. Мы много работали над выносливостью, и это дало свои плоды. Судя по всему, эта трасса хорошо нам подходит, и здесь высокогорье. Мы с сестрой всегда хорошо выступали в подобных условиях, когда воздух разреженный и снег медленный», — сказал Нисканен на пресс-конференции.
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- 11 февраля 2022
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