Йоханнес Клебо прокомментировал победу Ийво Нисканена в разделке на Олимпиаде-2022

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал победу финна Ийво Нисканена в гонке на 15 км классическим ходом с раздельным стартом на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Клебо завоевал в этой гонке бронзу, второй результат показал россиянин Александр Большунов.

«Как ожидалось, сегодня Нисканен был весьма быстр. Абсолютно заслуженная победа. Ийво уже давно является лыжником номер один на 15-километровке классикой, так что его невозможно было победить. Он провёл впечатляющую гонку. Он невероятно много работал ради этой победы, и приятно видеть, что ему воздалось», — сказал Клебо на пресс-конференции.

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