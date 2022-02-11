Клебо: очень доволен гонкой. Эта медаль для меня на вес золота

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал своё выступление в гонке на 15 км классическим ходом с раздельным стартом на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Спортсмен завоевал в этой гонке бронзу.
«Это моя первая медаль в дистанционной гонке, и для меня она на вес золота. Очень доволен гонкой. Я получаю здесь удовольствие, особенно после спринта. В скиатлоне мы выступили не лучшим образом, но сейчас ситуация намного лучше. Завоёвывать медаль — это всегда весело, и я стараюсь получать максимум удовольствия.
В Норвегии очень много людей следят за Олимпийскими играми, особенно за лыжными гонками. Конечно, это создаёт давление, и порой нам, спортсменам, приходилось из-за этого непросто. Но думаю, что мы смогли справиться. Надеюсь, жители Норвегии довольны. Что касается лично меня, то, думаю, после двух медалей можно дышать посвободнее. Я во второй раз поднимаюсь на подиум, и это, конечно, должно снизить нагрузку, которая ложится на мои плечи.
После гонки я позвонил дедушке. Было приятно с ним пообщаться, просто позвонить ему и сказать: «Мы это сделали!» Кажется, он очень доволен. Мы с ним много общались по телефону. Будет приятно вернуться домой и провести с ним время», — сказал Клебо на пресс-конференции.
- 11 февраля 2022
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