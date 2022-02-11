В FIS отреагировали на слова финского эксперта о несправедливом преимуществе Непряевой

Гоночный директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньере прокомментировал слова финского эксперта, тренера по лыжным гонкам Вейкко Анттонена. Ранее Анттонен высказал мнение, что диктор в ходе женской разделки на Олимпиаде-2022 в Пекине своими долгими и громкими репликами помогал россиянке Наталье Непряевой, которая получила несправедливое преимущество в борьбе за бронзу с финкой Кристой Пярмякоски. Непряева много отыграла в концовке, однако проиграла 0,1 секунды.

«Протестов не поступало. Но это новая информация для меня, и мы расследуем случившееся», — приводит слова Миньере Ilta-Sanomat.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.