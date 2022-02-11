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В союзе конькобежцев оценили выход сборной России в финал эстафеты на 5000 метров

В союзе конькобежцев оценили выход сборной России в финал эстафеты на 5000 метров
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Глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов прокомментировал выход мужской сборной в финал эстафеты на 5000 метров.

«Был очень сложный и сильный забег. Ребята — молодцы. Был тревожный момент в середине, а концовка была отличная. Будем теперь болеть в финале. Главное — попасть в финал, а там всё может повернуться по-разному», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

В полуфинальном забеге россияне заняли второе место, уступив лишь команде Южной Кореи. В утешительный финал из этого забега вышли сборные Нидерландов и Венгрии.

В финале также выступят команды Канады и Италии.

В состав сборной России входят Семён Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников и Денис Айрапетян.

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