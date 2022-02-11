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В Финляндии потребовали отстранить от работы диктора, который якобы помогал Непряевой

В Финляндии потребовали отстранить от работы диктора, который якобы помогал Непряевой
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Финский эксперт, тренер по лыжным гонкам Вейкко Анттонен призвал отстранить от работы диктора, который работал на женской разделке на Олимпиаде-2022 в Пекине. По мнению эксперта, диктор своими долгими и громкими репликами помогал россиянке Наталье Непряевой, которая получила несправедливое преимущество в борьбе за бронзу с финкой Кристой Пярмякоски. Непряева много отыграла в концовке, однако уступила 0,1 секунды.

«Его нужно снять с гонок, лишить аккредитации. Это такое дело, что иного выхода я не вижу», — приводит слова Анттонена финское издание Ilta-Sanomat.

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