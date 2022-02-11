РУСАДА инициировало расследования в отношении персонала фигуристки Валиевой

РУСАДА инициировало проведение расследования в отношении персонала российской фигуристки Камилы Валиевой после положительной допинг-пробы. Расследование начато в связи с тем, что спортсменка является несовершеннолетней — «защищённым лицом».

«В связи с тем, что спортсменка является несовершеннолетней, и в соответствии с пунктом 1.3.1 ОАП и статьей 20.5.12 Кодекса РАА «РУСАДА» инициировало проведение расследования в отношении персонала спортсменки. Цель данного расследования – выявление всех обстоятельств возможного нарушения антидопинговых правил в интересах «защищённого лица», — говорится в официальном заявлении РУСАДА.

Из-за положительной допинг-пробы Валиевой, сданной на чемпионате России 25 декабря 2021 года, было отложено награждение победителей и призёров командного турнира на Олимпийских играх в Пекине. Сможет ли фигуристка принять участие в личном турнире, станет известно до его старта, который состоится 15 февраля. МОК, ISU и ВАДА подали апелляции в CAS на снятие временного отстранения фигуристки.