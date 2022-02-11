Российский кёрлингист Глухов высказался о разгромной победе над Данией в рамках Олимпиады

Член сборной России по кёрлингу Сергей Глухов прокомментировал победу над Данией в рамках Олимпийских игр в Пекине (Китай).

«Эмоции от победы могут быть только положительные. Нам без разницы, как выигрывать: в одно очко или с большим преимуществом. Сегодня датчанам не повезло в пятом энде, что позволило нам с комфортом доиграть встречу. У нас тоже были ошибки по ходу игры, которые мы пытались исправить — но всё-таки додавили.

Очень было важно выйти на вечернюю игру со свежей головой, отпустить ту игру, которая была. Её уже не вернуть. Нам это удалось. Надеюсь, завтра получим выходной день и у нас будет время отдохнуть, чтобы настроиться на послезавтрашние игры. Как отдыхать в условиях «пузыря»? Все условия есть. Мы погуляем по олимпийской деревне, может быть, получится куда-то съездить.

Резюме по прошедшим матчам? Ожидалось больше нервозности, но она практически ушла после первой игры. Нам нужно поймать своё исполнение и выполнять больше простых бросков. В этом будет заключаться успех или не успех, потому что у нас очень много ошибок на простых бросках, которые подводят», — сказал Глухов в эфире «Матч ТВ».

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