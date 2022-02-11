Журова рассказала, есть ли у России шансы на золотую медаль по шорт-треку в эстафете

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала выход мужской сборной России по шорт-треку в эстафетный финал Олимпийских игр в Пекине (Китай).
«Мы надеялись на Семёна Елистратова в таких ключевых моментах. На самом деле даже на своей полуторке он реально боролся до конца. Чуть-чуть не хватило, там фотофиниш решил судьбу медали любого достоинства. У Семёна бронзовая медаль, хотя хотелось бы, конечно, золотую. Но бронзовую в шорт-треке тоже непросто завоевать, потому что это очень контактный вид спорта. Хочется, чтобы в финале эстафеты у ребят всё получилось. Там тоже всегда есть неприятные моменты, можно сделать какую-то ошибку. Хочется избежать ошибок. В шорт-треке одна ошибка всегда стоит медали.
Надежды на золотую медаль, конечно, есть. Мы помним Сочи. Да, в нашем составе нет Виктора Ана, но ребята могут завоевать эту медаль. Опять же, зная и кучу случайностей, кучу моментов, падений и дисквалификаций – тут нужно быть крайне аккуратными. Но в то же время иногда приходится где-то рисковать, потому что если ты не рискуешь, то можешь не показать максимального результата. Желаю, чтобы в финале у ребят был оправданный риск: просчитанный и понятный. Ну и медаль, конечно же», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.
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