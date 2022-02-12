Результаты соревнований Олимпийских игр — 2022 в Пекине 12 февраля

Сегодня, 12 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине было разыграно шесть комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию результаты соревнований.

Олимпийские игры. Пекин. Результаты соревнований. 12 февраля

Сноуборд, сноуборд-кросс, микст

1. США.

2. Италия.

3. Канада.



Лыжные гонки, эстафета, женщины

1. Россия — 53.41,0.

2. Германия +18,2.

3. Швеция +20,7.

Конькобежный спорт, 500 м, мужчины

1. Гао Тинъюй (Китай) – 34,32.

2. Ча Мин Кю (Южная Корея) +0,07.

3. Ватару Морисиге (Япония) +0.17…

Биатлон, спринт, мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 24.00,04 (1).

2. Кентен Фийон Майе (Франция) +25,5 (1).

3. Тарьей Бё (Норвегия) +38,9 (1).

Прыжки на лыжах с трамплина, HS-140, мужчины

1. Мариус Линдвик (Норвегия) — 296,1.

2. Рёю Кобаяси (Япония) — 292,8.

3. Карл Гайгер (Германия) — 281,3.

Скелетон, женщины

1. Ханна Найзе (Германия) — 4.07,62.

2. Жаклин Нарракотт (Австралия) +0,62.

3. Кимберли Бос (Нидерланды) +0,84.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.