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Результаты соревнований зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине, 8-й день, 12 февраля, ОИ-2022

Результаты соревнований Олимпийских игр — 2022 в Пекине 12 февраля
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Сегодня, 12 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине было разыграно шесть комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию результаты соревнований.

Олимпийские игры. Пекин. Результаты соревнований. 12 февраля
Сноуборд, сноуборд-кросс, микст
1. США.
2. Италия.
3. Канада.

Лыжные гонки, эстафета, женщины
1. Россия — 53.41,0.
2. Германия +18,2.
3. Швеция +20,7.

Конькобежный спорт, 500 м, мужчины
1. Гао Тинъюй (Китай) – 34,32.
2. Ча Мин Кю (Южная Корея) +0,07.
3. Ватару Морисиге (Япония) +0.17…

Биатлон, спринт, мужчины
1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 24.00,04 (1).
2. Кентен Фийон Майе (Франция) +25,5 (1).
3. Тарьей Бё (Норвегия) +38,9 (1).

Прыжки на лыжах с трамплина, HS-140, мужчины
1. Мариус Линдвик (Норвегия) — 296,1.
2. Рёю Кобаяси (Япония) — 292,8.
3. Карл Гайгер (Германия) — 281,3.

Скелетон, женщины
1. Ханна Найзе (Германия) — 4.07,62.
2. Жаклин Нарракотт (Австралия) +0,62.
3. Кимберли Бос (Нидерланды) +0,84.

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