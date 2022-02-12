Олимпийские игры — 2022, сноуборд-кросс: когда начнётся, по какому каналу смотреть

Сегодня, 12 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны медали в смешанных соревнованиях в сноуборд-кроссе. Четвертьфиналы начнутся в 5:00 мск, полуфиналы — в 5:30. Начало финала запланировано на 5:55.

В прямом эфире соревнования в сноуборд-кроссе покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Арена».

Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля. На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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