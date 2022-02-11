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Тарасова: в личном турнире Синициной и Кацалапову нельзя допускать ошибки, как в команде

Тарасова: в личном турнире Синициной и Кацалапову нельзя допускать ошибки, как в команде
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от предстоящих на Олимпийских играх – 2022 соревнований танцевальных дуэтов.

«Завтра от всех ожидаю интересной и яркой борьбы. Ясно каждому, что в индивидуальном соревновании Синициной и Кацалапову нельзя допускать ошибки, как в командном турнире. Нужно кататься стабильно без ошибок, кататься радостно. Синицина и Кацалапов фавориты и реальные претенденты на Олимпийские медали в танцах льду», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Турнир танцевальных дуэтов начнётся 12 февраля, когда фигуристы покажут ритм-танец. Медали будут разыграны 14 февраля после окончания выступления дуэтов в произвольном танце.

Кроме Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, Россию представляют Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

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