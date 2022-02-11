Тарасова: в личном турнире Синициной и Кацалапову нельзя допускать ошибки, как в команде

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от предстоящих на Олимпийских играх – 2022 соревнований танцевальных дуэтов.
«Завтра от всех ожидаю интересной и яркой борьбы. Ясно каждому, что в индивидуальном соревновании Синициной и Кацалапову нельзя допускать ошибки, как в командном турнире. Нужно кататься стабильно без ошибок, кататься радостно. Синицина и Кацалапов фавориты и реальные претенденты на Олимпийские медали в танцах льду», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Турнир танцевальных дуэтов начнётся 12 февраля, когда фигуристы покажут ритм-танец. Медали будут разыграны 14 февраля после окончания выступления дуэтов в произвольном танце.
Кроме Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, Россию представляют Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
- 11 февраля 2022
-
17:53
-
17:51
-
17:50
-
17:43
-
17:41
-
17:30
-
17:27
-
17:20
-
17:20
-
17:14
-
17:10
-
17:05
-
16:56
-
16:52
-
16:51
-
16:46
-
16:42
-
16:39
-
16:37
-
16:25
-
16:24
-
16:23
-
16:23
-
16:20
-
16:19
-
16:15
-
16:06
-
16:00
-
16:00
-
15:55
-
15:47
-
15:43
-
15:41
-
15:40
-
15:38