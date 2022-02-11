Авербух: Степановой и Букину будет практически невозможно бороться за медали Олимпиады

Призёр Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух поделился мнением о шансах российской танцевальной пары Александра Степанова / Иван Букин завоевать медали Игр в Пекине (Китай).
«Слава богу, наконец-то доехали Степанова и Букин. Понятно, что ребята прилетели с задержкой, но мы очень рады, что они всё-таки добрались до Пекина и примут участие в Олимпийских играх. Им будет нелегко, но будем верить, что им удастся показать замечательный прокат.
Важно, как будут кататься Саша с Ваней и их соперники. Если говорить объективно, Степановой и Букину будет сложно бороться за медали, даже практически невозможно в такой конкуренции», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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