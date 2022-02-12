Лыжные гонки, зимняя Олимпиада — 2022: когда начнётся эстафета, по какому каналу смотреть

Сегодня, 12 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны медали в женской лыжной эстафете 4 х 5 км. Начало соревнований запланировано на 10:30 мск.



В прямом эфире женскую эстафету покажет телеканал «Россия 1». За сборную России выступят: Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

В таком же составе российская команда одержала победу в эстафетной гонке на этапе Кубка мира нынешнего сезона в Лиллехаммере (Норвегия). Всего на Олимпиаде будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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