Украинский скелетонист на ОИ показал в камеру политический плакат со словами «Нет войне»

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич после своей четвёртой попытки на Олимпийских играх в Пекине (Китай) выступил с политическим заявлением. Спортсмен показал в камеру плакат с цветами украинского флага, на нём было написано: «Нет войне на Украине».

Отметим, что подобным заявлением Гераскевич нарушил правила Игр. Согласно Олимпийской хартии, политические акции во время соревнований запрещены.

Напомним, на Олимпийских играх в Пекине (Китай) завершились соревнования скелетонистов. Победу одержал немец Кристофер Гротер, вторым стал его соотечественник Аксель Юнг.

Олимпийский чемпион Игр-2014 россиянин Александр Третьяков остановился в шаге от пьедестала, став 4-м.

Гераскевич занял в итоговом протоколе 18-е место.

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