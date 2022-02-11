Олимпийские игры — 2022 в Пекине: медальный зачёт после 7-го дня, таблица

Сегодня, 11 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) было разыграно 7 комплектов наград. В медальном зачёте лидирует сборная Германии, в активе которой 7 золотых и 4 серебряные медали. Второе место занимает Норвегия (6-3-5). На третьей позиции располагаются Нидерланды (5-4-1).
Сборная России завоевала 2 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых медалей и занимает восьмое место.
На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей. Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
- 11 февраля 2022
-
19:20
-
19:18
-
19:00
-
18:52
-
18:42
-
18:39
-
18:37
-
18:34
-
18:29
-
18:23
-
18:23
-
18:22
-
18:19
-
18:15
-
18:09
-
18:00
-
17:54
-
17:54
-
17:53
-
17:51
-
17:50
-
17:43
-
17:41
-
17:35
-
17:30
-
17:27
-
17:20
-
17:20
-
17:14
-
17:10
-
17:05
-
16:56
-
16:52
-
16:51
-
16:46