Президент Федерации кёрлинга отреагировал на победу сборной России над Данией
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Президент федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв отреагировал на победу сборной России над командой Дании в рамках Олимпийских игр в Пекине (Китай).
«Как и любой нормальный человек, я воодушевлён после победы над датчанами! Красивая победа! Не хочу сглазить. Датский свип совершил очень большую ошибку и подарил нам шесть камней. Это предрешило исход матча. Вместо наших они выбили свои. Говорить о перспективах нашей команды рано. Шансы есть у всех команд — никто ещё не потерял и не приобрёл больше остальных. Давайте верить в ребят!» — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
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