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Зимние Олимпийские игры — 2022, Пекин, конькобежный спорт, мужчины, 500 м: когда начало, где смотреть прямой эфир

Конькобежный спорт, Олимпийские игры — 2022: когда начнётся, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 12 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) продолжатся соревнования по конькобежному спорту. Будут разыграны медали на дистанции 500 м у мужчин. Начало финала запланировано на 11:53 мск.

В прямом эфире соревнования по конькобежному спорту можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена».

Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля. После седьмого дня соревнований в медальном зачёте лидирует сборная Германии (7 золотых и 4 серебряные награды). Россия идёт восьмой (2-4-6).

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