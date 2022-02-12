Прыжки на лыжах с трамплина, Олимпиада-2022: когда начало, по какому каналу смотреть

Сегодня, 12 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны медали в мужских соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина HS-140. Первый раунд прыжков начнётся в 14:00 мск. Финальный раунд стартует в 15:00.

В прямом эфире соревнования можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

Квалификацию преодолели четыре представителя России: Михаил Назаров получил 112,6 балла; Роман Трофимов — 116,0; Данил Садреев — 127,3; Евгений Климов — 119,5.

Всего на Олимпиаде в Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.

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