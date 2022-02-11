Губерниев дал совет послушать Кобзона скелетонисту Украины, показавшему флаг «Нет войне»

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о поступке украинского скелетониста Владислава Гераскевича на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
Спортсмен показал в камеру плакат с цветами украинского флага, на нём было написано: «Нет войне на Украине».
«Не знаю, откуда он всё это взял. Советую ему послушать Кобзона: «Солнечному миру да-да-да, ядерному взрыву нет-нет-нет». С чего он взял, что готовится какая-то война? Не понимаю», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Отметим, что подобным заявлением Гераскевич нарушил правила Игр. Согласно Олимпийской хартии, политические акции во время соревнований запрещены.
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- 11 февраля 2022
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