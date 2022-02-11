Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Губерниев дал совет послушать Кобзона скелетонисту Украины, показавшему флаг «Нет войне»

Губерниев дал совет послушать Кобзона скелетонисту Украины, показавшему флаг «Нет войне»
Комментарии

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о поступке украинского скелетониста Владислава Гераскевича на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

Спортсмен показал в камеру плакат с цветами украинского флага, на нём было написано: «Нет войне на Украине».

«Не знаю, откуда он всё это взял. Советую ему послушать Кобзона: «Солнечному миру да-да-да, ядерному взрыву нет-нет-нет». С чего он взял, что готовится какая-то война? Не понимаю», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Отметим, что подобным заявлением Гераскевич нарушил правила Игр. Согласно Олимпийской хартии, политические акции во время соревнований запрещены.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Новость по теме
Украинский скелетонист на ОИ показал в камеру политический плакат со словами «Нет войне»
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022