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Стейра прокомментировала решение Непряевой идти на финиш по медленному участку трассы

Стейра прокомментировала решение Непряевой идти на финиш по медленному участку трассы
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Олимпийская чемпионка игр 2010 года в Ванкувере, трёхкратная чемпионка мира в эстафете Кристин Стёрмер Стейра высказалась о решении россиянки Натальи Непряевой идти на финиш олимпийской разделки по медленному участку трассы.

«Нисканен и Непряева проиграли свои дуэли из-за финиша по лыжне. Но должна отметить, что девушки к тому моменту сильно устали, особенно Кертту. Если ты уже идёшь из последних сил и видишь перед собой дорожку, тебе хочется в неё заехать. Там проще сохранять равновесие. Когда показали Кертту, которая проходит последний спуск, казалось, что она может вот-вот упасть. И всё же по телевизору выглядело так, что прохождение вне лыжни — это ключ к успеху.

По своему опыту могу сказать, что во время гонки ты весь в себе, особенно на финише, когда уже накопилась усталость. Интересно узнать, пытались ли что-то сделать их тренеры. Я слышала, как норвежские тренеры постоянно кричали Йохауг: «Помни, вне дорожки! Не заезжай внутрь!» Было бы здорово, если бы Кертту тоже подсказали, потому что во время гонки тяжело размышлять о тактике на финише», — сказала Стейра в эфире подкаста Faster Skier.

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