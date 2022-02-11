Стейра прокомментировала решение Непряевой идти на финиш по медленному участку трассы

Олимпийская чемпионка игр 2010 года в Ванкувере, трёхкратная чемпионка мира в эстафете Кристин Стёрмер Стейра высказалась о решении россиянки Натальи Непряевой идти на финиш олимпийской разделки по медленному участку трассы.
«Нисканен и Непряева проиграли свои дуэли из-за финиша по лыжне. Но должна отметить, что девушки к тому моменту сильно устали, особенно Кертту. Если ты уже идёшь из последних сил и видишь перед собой дорожку, тебе хочется в неё заехать. Там проще сохранять равновесие. Когда показали Кертту, которая проходит последний спуск, казалось, что она может вот-вот упасть. И всё же по телевизору выглядело так, что прохождение вне лыжни — это ключ к успеху.
По своему опыту могу сказать, что во время гонки ты весь в себе, особенно на финише, когда уже накопилась усталость. Интересно узнать, пытались ли что-то сделать их тренеры. Я слышала, как норвежские тренеры постоянно кричали Йохауг: «Помни, вне дорожки! Не заезжай внутрь!» Было бы здорово, если бы Кертту тоже подсказали, потому что во время гонки тяжело размышлять о тактике на финише», — сказала Стейра в эфире подкаста Faster Skier.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
- 11 февраля 2022
-
19:20
-
19:18
-
19:00
-
18:52
-
18:42
-
18:39
-
18:37
-
18:34
-
18:29
-
18:23
-
18:23
-
18:22
-
18:19
-
18:15
-
18:09
-
18:00
-
17:54
-
17:54
-
17:53
-
17:51
-
17:50
-
17:43
-
17:41
-
17:35
-
17:30
-
17:27
-
17:20
-
17:20
-
17:14
-
17:10
-
17:05
-
16:56
-
16:52
-
16:51
-
16:46