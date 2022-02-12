Скелетон, Олимпийские игры — 2022, женщины: когда начнётся, по какому каналу смотреть

Сегодня, 12 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны медали в женском скелетоне. Третья попытка начнётся в 15:20 мск, финальная — в 16:55. Россию представят Юлия Канакина, Алина Тарарыченкова и Елена Никитина.



В прямом эфире соревнования по скелетону можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Арена».

Положение после второй попытки

1. Жаклин Нарракотт (Австралия) — 2.04,34.

2. Ханна Найзе (Германия) +0,21.

3. Тина Херман (Германия) +0,23...

13. Юлия Канакина (Россия) +1,17...

15. Алина Тарарыченкова (Россия) +1,26...

18. Елена Никитина (Россия) +1,65.

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