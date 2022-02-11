Тренер сборной США: вряд ли Большунову хлопали бы, если бы подозревали грязную игру

Главный тренер сборной США по лыжным гонкам Мэтт Уиткомб высказался о форме россиянина Александра Большунова на Олимпиаде в Пекине (Китай). Лидер национальной команды завоевал на текущих Играх две медали: золото в скиатлоне и серебро в классической разделке.

«Мы все болели за него в тренерской зоне. И я думаю, что все мы, тренеры, вряд ли хлопали бы Александру, если бы подозревали грязную игру с его стороны.

Я доверяю Всемирному антидопинговому агентству, оно помогает поддерживать спорт чистым. Чувствую, что в целом в лыжных гонках сейчас нет допинга, по сравнению с тем, откуда мы пришли», — приводит слова Уиткомба FasterSkier.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.