Тренер сборной США: вряд ли Большунову хлопали бы, если бы подозревали грязную игру

Главный тренер сборной США по лыжным гонкам Мэтт Уиткомб высказался о форме россиянина Александра Большунова на Олимпиаде в Пекине (Китай). Лидер национальной команды завоевал на текущих Играх две медали: золото в скиатлоне и серебро в классической разделке.
«Мы все болели за него в тренерской зоне. И я думаю, что все мы, тренеры, вряд ли хлопали бы Александру, если бы подозревали грязную игру с его стороны.
Я доверяю Всемирному антидопинговому агентству, оно помогает поддерживать спорт чистым. Чувствую, что в целом в лыжных гонках сейчас нет допинга, по сравнению с тем, откуда мы пришли», — приводит слова Уиткомба FasterSkier.
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- 11 февраля 2022
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