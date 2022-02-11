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Тренер сборной США: вряд ли Большунову хлопали бы, если бы подозревали грязную игру

Тренер сборной США: вряд ли Большунову хлопали бы, если бы подозревали грязную игру
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Главный тренер сборной США по лыжным гонкам Мэтт Уиткомб высказался о форме россиянина Александра Большунова на Олимпиаде в Пекине (Китай). Лидер национальной команды завоевал на текущих Играх две медали: золото в скиатлоне и серебро в классической разделке.

«Мы все болели за него в тренерской зоне. И я думаю, что все мы, тренеры, вряд ли хлопали бы Александру, если бы подозревали грязную игру с его стороны.

Я доверяю Всемирному антидопинговому агентству, оно помогает поддерживать спорт чистым. Чувствую, что в целом в лыжных гонках сейчас нет допинга, по сравнению с тем, откуда мы пришли», — приводит слова Уиткомба FasterSkier.

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