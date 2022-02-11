Туктамышева: что пережили Валиева и её команда за эти сутки — это очень тяжело

Серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева высказалась о допинг-скандале с российской фигуристкой Камилой Валиевой на Олимпийских играх – 2022 в Пекине.
После победы российских фигуристов в командном турнире стало известно о положительном допинг-тесте Валиевой, сданном во время чемпионата России в Санкт-Петербурге. Разрешат ли Камиле выступить в личном турнире, станет известно в ближайшие дни.
«Что пережила Камила за эти сутки и её команда — это очень тяжело. Даже я плохо спала. Это был какой-то взрыв информационный. Это всегда очень сильно сказывается на твоём состоянии. Слава богу, у неё ещё есть три дня, чтобы прийти в себя, и она достаточно молодая, думаю, она быстро сможет всё это пройти. Единственное, из-за чего я переживала, — это чтобы не было психологической травмы, когда на тебя обращают так много внимания.
Буквально сегодня мы с ней переписывались. Я всегда за то, чтобы поговорить, развеять обстановку, а не в себе закрыться, зажаться. Непонятно, чем это потом поможет», — сказала Туктамышева в подкасте «Коммент.Шоу».
- 11 февраля 2022
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