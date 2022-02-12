Фигурное катание, Олимпиада-2022, танцы на льду: когда начало, по какому каналу смотреть

Сегодня, 12 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) танцевальные дуэты выступят с ритм-танцем. Начало запланировано на 14:00 мск.

Россию в соревнованиях танцевальных пар представят три дуэта: Диана Дэвис / Глеб Смолкин, Александра Степанова / Иван Букин и Виктория Синицина / Никита Кацалапов. В прямом эфире соревнования по фигурному катанию покажет Первый канал.

После седьмого дня в медальном зачёте Олимпийских игр в Пекине лидирует сборная Германии (7 золотых и 4 серебряные награды). Команда России занимает восьмое место (2-4-6). Олимпиада-2022 завершится 20 февраля.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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