Фигурное катание, Олимпиада-2022, танцы на льду: когда начало, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 12 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) танцевальные дуэты выступят с ритм-танцем. Начало запланировано на 14:00 мск.
Россию в соревнованиях танцевальных пар представят три дуэта: Диана Дэвис / Глеб Смолкин, Александра Степанова / Иван Букин и Виктория Синицина / Никита Кацалапов. В прямом эфире соревнования по фигурному катанию покажет Первый канал.
После седьмого дня в медальном зачёте Олимпийских игр в Пекине лидирует сборная Германии (7 золотых и 4 серебряные награды). Команда России занимает восьмое место (2-4-6). Олимпиада-2022 завершится 20 февраля.
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