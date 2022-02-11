Туктамышева: у Кондратюка талант собраться в нужный момент

Серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева прокомментировала дебют Марка Кондратюка на Олимпийских играх. Кондратюк с блеском выступил в командном турнире, став третьим в короткой программе и вторым в произвольной, а в личных соревнованиях на фоне усталости занял только 15-е место.

«Маркуша. Он вообще знает, где выступать хорошо. У него талант собраться в нужный момент. Я постоянно при встрече ему это говорю. Он, конечно, большой молодец, что так выступил в команднике, потому что обычно могло пойти что-то не так, как мне кажется, как раз из-за выступления мужчин. А Марк сделал всё что надо и даже больше, и у нас такая с отрывом золотая медаль получилась.

Конечно, в индивидуальных он уже не так блистал, но его абсолютно можно понять, потому что выйти на олимпийский лёд четыре раза — это безумно сложно. Когда ты заканчиваешь своё выступление в первый раз, откатав короткую и произвольную, у тебя всё опустошено. У тебя нет ни сил, ни эмоций, ничего. Особенно когда у тебя уже есть медаль. Ладно, у тебя там перерыв — например, у пар хороший перерыв, они начинают только 18 февраля, девушки начинают 15-го, а Марк начинал через день, и вообще невозможно восстановиться — ни морально, ни физически.

Это только можно выйти чисто катать, если ты в настолько хорошей форме приехал, что тебе эти четверные в любом состоянии даются. Можно откатать рабочий прокат без эмоций, потому что их нет, тебе неоткуда это брать, — на работе, которая была сделана до этого. То, что он сделал без грубых ошибок, — это уже очень хорошо. И я думаю, он сам не сильно расстроился. Сидит сейчас спокойно и говорит: «Господи, наконец-то я всё откатал», — сказала Туктамышева в подкасте «Коммент.Шоу».