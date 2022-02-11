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Крис Фримэн: России не должно быть на Олимпиаде. Смотрел победу Большунова и грустил

Крис Фримэн: России не должно быть на Олимпиаде. Смотрел победу Большунова и грустил
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Американский лыжник, участник четырёх Олимпиад Крис Фримэн заявил, что сборной России не должно быть на текущих Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Я видел победу Большунова, и мне было грустно. Не потому, что я на 100% уверен, что Большунов замешан в допинговом скандале, а потому, что я смотрел и у меня было много сомнений.

Я зол на все коррумпированные спортивные организации, которые позволили России приехать на эти Игры. Их там быть не должно.

Думаю, что он должен понимать, из какой он страны и на чём они были пойманы с поличным. Из этого он поймёт, откуда исходят все вопросы», — приводит слова Фримэна FasterSkier.

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