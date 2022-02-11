Американский лыжник: Россия была недостаточно наказана за госпрограмму поддержки допинга

Американский лыжник Ноа Хоффман, участвовавший в Играх 2014 и 2018 годов, резко высказался о чистоте российских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«Вы не можете доказать, что вы чисты. И поэтому я отказываюсь предполагать, что кто-то принимает допинг без доказательств.
В той мере, в какой флаг заставляет нас сомневаться в спортсмене, это трагедия. И всё это потому, что мы не создали адекватных средств сдерживания. Россия была недостаточно наказана за госпрограмму поддержки допинга.
И в Пхёнчхане, и здесь, в Пекине, они заявляют, что стали жертвами западного заговора, но при этом празднуют успехи своих спортсменов. Это похоже на всё, о чём мечтает Путин», — приводит слова Хоффмана FasterSkier.
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