Россия — Южная Корея, кёрлинг, Олимпиада-2022: когда начнётся, по какому каналу смотреть

Сегодня, 12 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) женская сборная России по кёрлингу проведёт свой третий матч. Соперником россиянок будет команда Южной Кореи. Начало встречи запланировано на 4:05 мск.



В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Игра».

В первом туре сборная России проиграла команде США со счётом 3:9, во втором уступила Швейцарии (7:8). В состав сборной России на Олимпиаду вошли Алина Ковалёва, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова. Женский турнир по кёрлингу на Олимпиаде завершится 20 февраля.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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