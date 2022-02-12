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Кёрлинг, Россия — Южная Корея, Олимпийские игры — 2022, Пекин, женщины: когда начнётся матч, где смотреть прямой эфир

Россия — Южная Корея, кёрлинг, Олимпиада-2022: когда начнётся, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 12 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) женская сборная России по кёрлингу проведёт свой третий матч. Соперником россиянок будет команда Южной Кореи. Начало встречи запланировано на 4:05 мск.

В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Игра».

В первом туре сборная России проиграла команде США со счётом 3:9, во втором уступила Швейцарии (7:8). В состав сборной России на Олимпиаду вошли Алина Ковалёва, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова. Женский турнир по кёрлингу на Олимпиаде завершится 20 февраля.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

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