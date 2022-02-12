Россия — Япония, кёрлинг, Олимпиада-2022: когда начнётся, по какому каналу смотреть

Сегодня, 12 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) женская сборная России по кёрлингу проведёт свой четвёртый матч. Соперником россиянок будет команда Японии. Начало встречи запланировано на 15:05 мск.



В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Игра».



В состав сборной России на зимние Игры 2022 года вошли Алина Ковалёва, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова. Женский турнир по кёрлингу на Олимпиаде завершится 20 февраля. Всего на Олимпийских играх в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.



Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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