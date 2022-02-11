Американский лыжник заявил, что негативные допинг-тесты Большунова его не убеждают

Американский лыжник, участник четырёх Олимпиад Крис Фримэн заявил, что негативные допинг-тесты лидера российской сборной Александра Большунова не убеждают его в чистоте спортсмена на Олимпийских играх в Пекине.
Фримэн в интервью FasterSkier сказал, что не слишком доверяет истории отрицательных тестов Большунова, напомнив, что американский велогонщик Лэнс Армстронг не попадался на допинге до конца карьеры. В 2012 году Армстронг был пожизненно дисквалифицирован за применение допинга и лишён всех спортивных титулов, полученных с 1998 года.
«Когда ты так дерзко подходишь к этому вопросу, ты просто выглядишь злодеем», — отметил Фримэна, говоря о Большунове.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
- 11 февраля 2022
-
20:51
-
20:42
-
20:36
-
20:30
-
20:30
-
20:27
-
20:17
-
20:14
-
20:10
-
20:00
-
19:59
-
19:53
-
19:51
-
19:47
-
19:46
-
19:44
-
19:31
-
19:30
-
19:20
-
19:18
-
19:00
-
18:52
-
18:42
-
18:39
-
18:37
-
18:34
-
18:29
-
18:23
-
18:23
-
18:22
-
18:19
-
18:15
-
18:09
-
18:00
-
17:54