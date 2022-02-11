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Американский лыжник заявил, что негативные допинг-тесты Большунова его не убеждают

Американский лыжник заявил, что негативные допинг-тесты Большунова его не убеждают
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Американский лыжник, участник четырёх Олимпиад Крис Фримэн заявил, что негативные допинг-тесты лидера российской сборной Александра Большунова не убеждают его в чистоте спортсмена на Олимпийских играх в Пекине.

Фримэн в интервью FasterSkier сказал, что не слишком доверяет истории отрицательных тестов Большунова, напомнив, что американский велогонщик Лэнс Армстронг не попадался на допинге до конца карьеры. В 2012 году Армстронг был пожизненно дисквалифицирован за применение допинга и лишён всех спортивных титулов, полученных с 1998 года.

«Когда ты так дерзко подходишь к этому вопросу, ты просто выглядишь злодеем», — отметил Фримэна, говоря о Большунове.

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