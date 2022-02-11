Маркус Крамер: если Большунов не будет чист, мы это сразу увидим

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер заявил, что штаб национальной команды тщательно следит за состоянием и формой Александра Большунова. Также немецкий специалист ответил на вопросы о том, как обстоят дела с допингом в его группе.

«Сейчас совсем другое время, другая команда и другие спортсмены.

У нас хорошие контакты, особенно с норвежскими СМИ. Я думаю, что они понимают, о чём я говорю», — сказал Крамер FasterSkier, вспомнив ситуацию, когда российская команда приглашала норвежские СМИ на тренировочные сборы, чтобы следить за подготовкой команды.

Также Крамер сказал, что Большунов не понимает, почему ему задают вопросы о допинге, учитывая, что сам Александр никогда не проваливал допинг-тесты.

«Что он может сделать? У нас много допинг-контроля в команде. Так что если Большунов не будет чист, мы сразу это увидим», — приводит слова Крамера FasterSkier.

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