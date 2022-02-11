Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Маркус Крамер: если Большунов не будет чист, мы это сразу увидим

Маркус Крамер: если Большунов не будет чист, мы это сразу увидим
Комментарии

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер заявил, что штаб национальной команды тщательно следит за состоянием и формой Александра Большунова. Также немецкий специалист ответил на вопросы о том, как обстоят дела с допингом в его группе.

«Сейчас совсем другое время, другая команда и другие спортсмены.

У нас хорошие контакты, особенно с норвежскими СМИ. Я думаю, что они понимают, о чём я говорю», — сказал Крамер FasterSkier, вспомнив ситуацию, когда российская команда приглашала норвежские СМИ на тренировочные сборы, чтобы следить за подготовкой команды.

Также Крамер сказал, что Большунов не понимает, почему ему задают вопросы о допинге, учитывая, что сам Александр никогда не проваливал допинг-тесты.

«Что он может сделать? У нас много допинг-контроля в команде. Так что если Большунов не будет чист, мы сразу это увидим», — приводит слова Крамера FasterSkier.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

«Пять дней не мог выбросить Большунова из головы». Как финский лыжник зарядился на победу «Пять дней не мог выбросить Большунова из головы». Как финский лыжник зарядился на победу
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022